Bayburt merkeze bağlı Heybetepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir evin çatısında başlayan alevleri fark eden köylüler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ALEVLER KISA SÜREDE BİTİŞİK ÇATILARA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, birbirine yakın konumdaki diğer evlerin çatılarına sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ FELAKETİ ÖNLEDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlerin tesir ettiği 5 evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.