Eşref Rüya dizisinde Komiser Çiğdem karakterine hayat veren oyuncu Büşra Develi, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında gen testi sonucunu paylaştı. Genetik kökenini merak ettiği için test yaptırdığını söyleyen Develi, sonuçta yüzde 74 Gürcü çıktığını belirtti.

GEN TESTİNDE GÜRCÜ KÖKENİ ÖNE ÇIKTI

Altaylı'nın "Celal Şengör'e göre Türkiye'nin en güzel kadını yıllardır Büşra Develi'dir. Başka bir şey demez. Celal, 'O Fransız, Türk değil' diyor." cümlelerinden sonra Develi tebessüm ederek gen testi sonucu yaptırdığını şu sözlerle açıkladı:

"Gen testi yaptırdım, kendi merakımdan yaptırdım. Orada şaşırtıcı bir şekilde yüzde 74 Gürcü çıktım ama Fransa'ya bayağı uzak."

ANNESİ TRABZONLU, BABASI BAYBURTLU

Büşra Develi, nereli olduğuna ilişkin soruyu da yanıtladı. Annesinin Trabzonlu, babasının ise Bayburtlu olduğunu söyleyen oyuncu, ailesinin kökenine dair şu ifadeleri kullandı:

"Annem Trabzonlu, babam Bayburtlu. O yüzden aslında Bayburt da birazcık Gürcistan'a da yakın bir yer. Ben tabii orada büyümedim. Ben İzmit'te büyüdüm. İzmit'te doğdum."