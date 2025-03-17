Kocaeli’de faaliyette bulunan Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. İmzalanan sözleşme kapsamında, işçilerin çıplak maaşları ortalama 102 bin liraya, sosyal haklarla beraber toplam gelirleri ise 176 bin liraya yükseldi.

NEREDEYSE 5 ASGARİ ÜCRET!

İki sene boyunca geçerli olacak sözleşmeyle çalışanların ortalama kazançları, yaklaşık 5 asgari ücrete denk gelmiş olacak. Yapılan anlaşmaya göre, Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde düzenlenen törende, sendika yöneticileri ve Bayer Türk Kimya yetkilileri tarafından imzalandı.

Kocaeli Gazetesi’nin haberine göre, toplantıya Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı ve diğer sendika yetkilileri katılım sağlarken, Bayer Türk Kimya’yı temsilen İK Direktörü Osman Demirel ve Fabrika Müdürü Ali Gürgen bulundu.

İŞÇİ HAKLARIGÖZETİLEREK YAPILDI

Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, yapılan anlaşmaya göre işçi haklarını gözeterek hazırlandığını söyleyerek sözleşmenin sendika açısından stratejik öneme sahip olduğunu ve işçilerin refah seviyesini artıracağını belirtti.