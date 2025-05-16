Adı Galatasaray'la da anılan Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi, kulüp ile oyuncu arasında sağlanan ilk anlaşmayı bozdu ve 12 milyon euro yıllık ücretin yanında ve 3 milyon euro bonus talep etti.

GERİ ADIM ATMADI

İstenen ücret konusunda geri adım atmayan Bayern Münih, Sane'ye 20 Mayıs'a kadar kararını vermesi için süre tanıdı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer" ifadesini kullandı.