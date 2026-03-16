Alman devi Bayern Münih'de kaleci krizi yaşanıyor. Bavyera ekibi, İtalyan temsilcisi Atalanta ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında 3 birinci takım kalecisinin ve U19 kalecisinin tamamından yoksun olacak. Bayern Münih’in dört kalecisi de sakatlandı. Manuel Neuer'in yaşadığı baldır gerilmesi nedeniyle kaleyi devralan Sven Ulreich, Leverkusen maçında adduktor (kasık) yırtığı yaşadı. Urbig, Atalanta ile oynanan ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle oynayamayacak. U19 kalecisi Leon Klanac da uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bayern'in rövanş maçında oynayabilecek iki kalecisi var, 16 yaşındaki Leonard Prescott ve 19 yaşındaki Jannis Bartl. Bayern Münih, son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalamıştı.

