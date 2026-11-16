Bayern Münih'in Kanadalı sol beki Alphonso Davies, milli takımının Guatemala ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını duyurdu. 26 yaşındaki futbolcunun kas lifi yırtılması yaşadığı belirtildi. Bayern Münih, Davies'in bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Oyuncunun dönüşü için net bir süre verilmedi. SEKİZ SEZONDA 124 MAÇ KAÇIRDI Davies, Bayern Münih'te geçirdiği üst üste sekizinci sezonda da sakatlık yaşamış oldu. Kanadalı futbolcu, sekiz sezonda sakatlıkları nedeniyle 124 maçta görev alamadı. Davies'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

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