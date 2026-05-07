UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorlarından Pepsi, Bayern Münih-PSG maçı için özel bir maç izleme etkinliği düzenledi. Görkemli gecede davetliler, Bayern Münih–PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasını Türk futbolunun iki efsanevi ismi Necati Ateş ve Cenk Tosun’un katılımıyla dev ekranda hep birlikte takip etti. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan 90 dakika sonunda PSG adını finale yazdırarak Arsenal’in rakibi olurken, maç boyunca coşku bir an olsun düşmedi. Gecenin sunuculuğunu Melike Çelik üstlenirken, spor yorumcusu Fırat Günayer de değerlendirmeleriyle etkinliğe katkı sundu.

Necati Ateş ve Cenk Tosun’dan UEFA Şampiyonlar Ligi Değerlendirmesi

Gecenin özel konuklarından Necati Ateş ve Cenk Tosun etkinliğin atmosferine ve maça dair görüşlerini paylaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi atmosferinin her zaman çok özel olduğunu belirten Necati Ateş, “UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki maçların atmosferi hem sahadakiler hem de ekran başındakiler için her zaman bambaşkadır. Pepsi'nin ev sahipliğinde, böylesine çekişmeli bir yarı finali bu kadar güzel bir atmosferde izlemek çok keyifliydi” dedi.

Tüm konuklarla birlikte heyecanlı bir 90 dakika yaşadıklarını belirten Cenk Tosun ise, “Futbolun en güzel yanlarından biri, farklı insanları aynı heyecanda buluşturması. Yarı final maçını izleme etkinliğinde çok keyifli, coşkulu ve futbol dolu bir ortam vardı. Pepsi’nin UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını böyle özel bir etkinlikle taraftarlarla bir araya getirmesi bence çok değerli. Hem maçın atmosferi hem de gecenin enerjisi gerçekten çok etkileyiciydi” ifadesini kullandı.

VIBE Korosu, UEFA Şampiyonlar Ligi Marşını seslendirdi

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise Başak Doğan şefliğinde sahne alan 40 kişilik VIBE Korosu’nun performansı oldu. Koro, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik marşı başta olmak üzere seslendirdiği özel repertuvarıyla etkinliğe güçlü bir müzikal atmosfer kattı. Etkinlik kapsamında ayrıca QR tahmin yarışması da gerçekleştirildi. Davetlilere yöneltilen sorulara hızlı ve doğru yanıt veren katılımcılar, UEFA Şampiyonlar Ligi maç bileti sahibi oldu.