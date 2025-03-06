Alman basınından Sky Sport’un haberine göre, Fransız ekibi, Kimmich’i 2029’a kadar kadrosuna katmak istiyor. Ancak 30 yaşındaki oyuncu, bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

Kimmich’in durumu, yalnızca PSG’nin değil, Arsenal’in de ilgisini çekmiş durumda. Mikel Arteta ve Luis Enrique, tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer sürecini yakından takip ediyor. Özellikle Bayern’in yeni sözleşme teklifini geri çekmesi, Kimmich’i yaz transfer döneminde serbest kalmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

Bayern Münih’in 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan Kimmich için yeni bir anlaşma yapmaması, Avrupa futbolunda büyük bir hareketlilik yarattı. Bu durum, oyuncunun geleceğini belirsiz hale getirirken, transfer piyasasında da büyük bir rekabetin kapılarını araladı.

PSG'DEN DEV KONTRAT

Sky Sport’a göre PSG, Kimmich’e 4 sezonluk üst düzey bir sözleşme önerdi. Eğer oyuncu bu teklifi kabul ederse, 2029 yılına kadar Fransız ekibinin formasını giyecek. Şu an için Kimmich, PSG’nin teklifine kesin bir yanıt vermiş değil.