Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı. Sky Sport DE'nin haberine göre Belçikalı çalıştırıcı, bugünkü antrenmanda bayıldı ve hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Haberde, Kompany'nin kısa süre önce viral bir enfeksiyonla mücadele ettiği belirtildi. Kompany, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçından önce de dizlerinde karıncalanma hissetmişti. Bundesliga'daki 6-1'lik RB Leipzig maçından önce rahatsızlanmaya başlayan Kompany, karşılaşmanın ardından röportaj vermemişti. Belçikalı teknik direktör, Arsenal maçı öncesinde pazartesi ve salı günleri yapılan antrenmanlara da katılmamıştı.

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