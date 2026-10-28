Alman devi Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, geçtiğimiz gün rahatsızlanmıştı. Kompany, kulüp tesislerinde fenalaşarak yere yığılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Alman medyasından Bild'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki teknik adamın antrenman sırasında bilincini kaybettiği ve nöbet geçirdiği öne sürüldü.

Doktorların, nöbetlere neden olabilecek baş bölgesindeki bir soruna odaklandığı belirtilirken Kompany'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Yapılan tetkiklerde inme ve kalp krizi ihtimallerinin de dışlandığı ifade edildi.

EN AZ 3 MAÇ KULÜBEDE OLMAYACAK

Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Aaron Danks, Kompany'nin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belçikalı teknik adamın moralinin iyi olduğunu ve her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kompany'nin en azından milli maç arasına kadar takımın başında olamayacağı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı; Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Mainz karşılaşmalarında görev yapamayacak.

Kompany'nin 20 Kasım'da oynanacak Köln maçında takımın başına dönüp dönemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.