Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, Union Berlin'i ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan maça hızlı başlayan Bayern, ilk yarıyı Musiala (18'), Kane (39') ve Olise'nin (43') golleriyle 3-0 önde kapattı.
Hız kesmeyen Kompany'nin ekibi, 54'te Kane'in golüyle farkı 4'e çıkardı.
63. dakikada oyuna giren Saibari, 70. dakikada Bayern Münih formasıyla ilk golünü kaydetti.
73 ve 76. dakikalarda fileleri sarsan Olise, hat-trick'i tamamladı ve maçın skorunu belirledi. Bayern sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Bayern, Bundesliga'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve puanını 10'a yükseltti.
KANE'DEN REKOR PERFORMANS
Harry Kane, Bundesliga'da 98 maçta 100 gol barajını aşarak, lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu.