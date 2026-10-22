Alman devi Bayern Münih, hisselerinin yüzde 6,7'sini yeni bir hissedara sattı. Alman ekibinin 6.7'lik yüzdesi ile elde ettiği gelir ise dudak uçuklattı. Viessmann Generations Group'a sattı. Sky Sports DE'nin haberine göre Alman kulübü, satış karşılığında 250 milyon euroyu kasasına koyacak.

Daha önce Bayern Münih'ten hisse alan Adidas, Allianz ve Audi'nin ardından Viessmann Generations Group da kulübün dördüncü hissedarı oldu.

Habere göre hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Bayern Münih, yeniden hisse satışı yapmayacak.