Bayern Münih'in Alman kalecisi Manuel Neuer, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu. 40 yaşındaki file bekçisi, veda açıklamasını katıldığı bir taraftar kulübü ziyaretinde yaptı.
Kariyerinin son dönemine ilişkin konuşan Neuer, "Bu yazdan sonra kariyerime devam etmeyeceğimi düşünüyorum. Şimdilik kalan zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum." dedi.
YENİ KALECİ KİM OLACAK?
Neuer'in Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Deneyimli kalecinin ayrılmasının ardından Bavyera ekibinde kaleyi 22 yaşındaki Jonas Urbig'in devralması ve birinci kaleci konumuna geçmesi planlanıyor.