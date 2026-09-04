Olay, Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi’nde meydana geldi. Yiyecek aramak için yerleşim alanının yakınına indiği değerlendirilen bozayı, dik yamaçtan dere yatağına yuvarlandı.

Kayalıkların arasında sıkışan ayıyı fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Ekiplerin bölgeye ulaşmasını bekleyen vatandaşlar, hareketsiz durumdaki bozayıyı bulunduğu yerden çıkarmak için kendi imkanlarıyla harekete geçti.

Suya giren mahalle sakinleri, kayaların arasındaki baygın ayıyı dikkatlice çıkararak brandanın üzerine yerleştirdi. Ardından birkaç kişinin birlikte çektiği bozayı, zorlu arazi koşullarına rağmen dere yatağından güvenli bölgeye ulaştırıldı.

EL BİRLİĞİYLE KURTARILDI

Sarp yamacın aşılmasıyla birlikte bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kamyonetle ilgili birime götürülen hayvan, burada veteriner ekiplerinin kontrolünden geçirilerek bakım ve tedavi altına alındı.

Yetkililer, bozayının sağlık durumunun takip edildiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını açıkladı.

Bölgede zaman zaman yayla ve mezra evlerine giren ayılar nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalle sakinlerinin, bu kez mahsur kalan bozayının kurtarılması için seferber olması ise dikkat çekti.