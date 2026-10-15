Geçtiğimiz gün Almanya'da çocuk esirgeme kurumunda kaldığını açıklayan şarkıcı Bayhan, gündeme gelen din değiştirdiği iddialarıyla ilgili konuştu.

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, çocukluğunun Almanya'da geçtiğini ve henüz reşit olmadığı yaşlarda ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu anımsattı.

Bayhan, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Herkes de biliyor ki benim çocukluğum Almanya'da geçti. Henüz reşit olmadığım yaşta ilk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu. Benim dinim İslam. Böyle bir değişiklik yok, bunlar komik şeyler."

NE ANLATMIŞTI?

Bayhan, Almanya'da çocuk esirgeme kurumunda kaldığı dönemi anlatmış, çocukluğunun bir bölümünde rahibeler tarafından büyütüldüğünü ve kiliseye gittiğini açıklamıştı.

Bayhan, Almanya'da kaldığı süre boyunca kiliseye gittiğini ve burada flüt çaldığını belirtmişti.