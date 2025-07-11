

Sabahların olmazsa olmaz içeceği olan içecek biz farkında olmadan besinleri zehre dönüştürüyor. Midede hazımsızlık, şişkinlik, bağırsak sorunları... Bu içeceği tüketirken artık iki kere düşünmelisiniz.

Sütlü kahvenin sağlık açısından etkilerini değerlendiren Gustavo Huffman, "Is Milk Coffee Bad for Health? (Sütlü Kahve Sağlık İçin Kötü Mü?)" başlıklı yazısında, çoğumuz bilmediği zararlara değinildi. Kahvenin sütle tüketilmesi kilo alımına, kalp hastalıkları riskine ve kan şekerinde yaşanan dengesizliğe yol açabiliyor.

KAHVENİZİ SÜTSÜZ TÜKETİN

Dünya genelinde yaygın olarak tüketilen kahve sütle birleşince zehre dönüşüyor. Kahvede, kalsiyum emilimini azaltacak kafein yer alıyor. Bu da kemik sağlığı için önemli bir mineral. Fakat, kahvede kafein, sütteki kalsiyumun emilimini azaltıp vücudun kalsiyum dengesini etkiliyor. Bu da günlük kalsiyum oranının düşmesine ve kemiklerde sağlık sorunlarına neden oluyor.

BESİNLERİN DEĞERİNİ ÖLDÜRÜYOR

Süt kahve ile birleşince kahvenin kalori ve yağ içeriği artıyor. Tam yağlı süt kullanmak içeceğin içerisindeki doymuş yağ içeriğini artırıyor. Süt ayrıca laktoz intoleransının oluşmasına ve bu da sindirim problemlerinin yaşanmasına yol açıyor. Bununla beraber sindirim sorunları, şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi boşaltım sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kahveye süt eklemek ayrıca, kalsiyum, demir ve B12 gibi değerlerin düşmesine de neden olabilir ve aşırı tüketiminde vitamin eksikliğinde temel oluşturuyor.