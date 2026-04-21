Kuzeydoğu Atlantik uskumru stoklarının, son dört yıldır üst üste sürdürülebilir seviyelerin %23 üzerinde avlandığı açıklandı. Bilimsel sınırların aşılması nedeniyle, bir zamanlar en bol bulunan türlerden biri olan uskumrunun doğal popülasyonunu yenileme yeteneğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Norveç, İzlanda, Faroe Adaları ve Birleşik Krallık’ın dahil olduğu balıkçılık paydaşlarının, av miktarını güvenli limitlerin ötesine taşıdığı kaydedildi. Mevcut avlanma hızının devam etmesi durumunda türün tamamen tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

TÜKETİCİ REHBERİNDE 'KIRMIZI' LİSTEDE

Deniz Koruma Derneği (MCS) tarafından hazırlanan ve trafik ışığı sistemini esas alan tüketici rehberinde, uskumru "yeşil" (sürdürülebilir) kategorisinden çıkarılarak "kırmızı" (kaçınılması gereken) kategoriye alındı. 1 ile 5 arasındaki ölçekte, pelajik trol ağlarıyla avlanan uskumru 4 puanla "kesinlikle tavsiye edilmeyenler" listesine girdi. Olta ile avlanan uskumru ise 3 puanla "sınırlı tüketim" kategorisinde yer aldı.

ALTERNATİF TÜRLERE YÖNELİN UYARISI YAPILDI

Hükümetlerin yeni kota düzenlemeleri üzerinde çalıştığı ancak bu önlemlerin sonuç vermesinin zaman alacağı bildirildi. Bu süreçte ekosistemi korumak adına tüketicilere Cornwall sardalyası, Biskaya Körfezi hamsisi ve Kuzey Denizi heringi gibi daha sürdürülebilir alternatiflere yönelmeleri tavsiye edildi.

AŞIRI AVLANMA KRİTİK ROL OYNUYOR

Balıkçılık sektöründe menşe ve avlanma yöntemi etiketleme zorunluluğu bulunmasına rağmen, tüketicilerin bu bilgileri kontrol etme oranının düşük olduğu saptandı. Uzmanlar, bilinçli tüketim ve etiket kontrolünün aşırı avlanmanın durdurulmasında kritik rol oynadığına dikkat çekti.