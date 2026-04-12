Dünya insansız hava aracı (İHA) pazarında Baykar ile devleşen Türkiye'nin en büyük rakiplerinden biri olan Rus JSC Kronstadt, üst üste gelen darbelerin ardından iflasın eşiğine geldi.

Baykar, seri üretim ve ihracatla küresel pazarda ilk üç ülke arasına girerken, Rusya’nın en önemli savunma sanayi şirketlerinden Kronstadt, Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar, kesilen finansman desteği ve artan borç yükü nedeniyle çöküş sürecine girdi.

HAKKINDA 154 FARKLI DAVA AÇILDI

Özellikle Bayraktar TB2'nin muadili olarak gösterilen "Orion" tipi droneların üreticisi olan şirket, Mart 2026 sonunda yapılan bir mahkeme başvurusuyla resmen iflasın eşiğine sürüklendi.

Rus iş dünyası yayın organı CNews'in verilerine göre, son bir yıl içinde hakkında toplam 28 milyon euro değerinde 154 farklı dava açılan şirket, yükümlülüklerini yerine getiremez hale geldi.

2022 yılında stratejik yatırımcısı AFK Sistema'nın Batı yaptırımları korkusuyla çekilmesi, şirketin mali krizini derinleştiren en kritik dönüm noktalarından biri oldu.

ÜRETİM TESİSLERİ UKRAYNA TARAFINDAN VURULMUŞTU

Ekonomik krizin yanı sıra operasyonel olarak da büyük bir darbe alan şirketin, Moskova bölgesindeki Dubna’da yer alan drone üretim tesisleri, Mayıs 2025’te Ukrayna’ya ait kamikaze dronelar tarafından vurulmuştu.

Hem üretim kapasitesi fiziksel olarak zarar gören hem de uluslararası ambargolar nedeniyle modern teknolojiye erişimi kısıtlanan Kronstadt, Baykar’ın küresel yükselişinin aksine, kendi iç pazarında bile tutunmayı başaramayarak tasfiye edilme riskiyle yüz yüze kaldı.