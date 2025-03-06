İtalyan savunma şirketi Leonardo LDOF.MI, Baykar ile ortak insansız hava aracı (İHA) üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı.

İtalya devleti kontrolündeki Leonardo, Avrupa'da artan savunma harcamalarından pay almak için yeni ortaklıklarla büyümeyi hedefliyor.

Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, düzenlenen basın toplantısında, "Avrupa'da çeşitli nedenlerden dolayı insansız teknolojilerde eksiklik var ve içinde bulunduğumuz karmaşık dönemde küresel güvenliği sağlamak çok önemli," dedi.

Cingolani Baykar ile yapılan anlaşmanın bu sorunu çözmeyi hedeflediğini belirtti.

Cingolani, ortak girişimin merkezinin İtalya olacağını, üretim tesislerinin İtalya ve Türkiye'de bulunuacağını söyledi.

Beş ay süren görüşmelerin sonucunda anlaşmaya vardıklarını belirten Cingolani, her iki şirketin ülkelerinin silahlı kuvvetleriyle görüşmelere başladığını sözlerine ekledi.

Cingolani, "İki grup son 4-5 yıldır ticari düzeyde iş birliği yapıyordu ve şimdi bu iş birliğini daha da derinleştirmeye karar verdik" dedi.

Leonardo ve Baykar, Avrupa İHA pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını öngördü.