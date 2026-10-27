Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmen, sosyal medya hesabından Türk bayrağına ve Atatürk’e hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği, öğretmenin söz konusu paylaşımları yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, “Edremit ilçesindeki bir okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medyasında kutsal bayrağımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre öğretmen hakkında Edremit Kaymakamlığı tarafından derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Öğretmenin Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı belirtildi.