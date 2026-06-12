5 ay önce Mardin’in Nusaybin ilçesinde sınır bölgesinde Türk bayrağına karşı provokatif saldırı gerçekleştiren 25 yaşındaki Diyar Koç, Sincan Cezaevi’nden geçtiğimiz gün tahliye edildi.



'ÖRGÜT ÜYELİĞİ'



DEM Parti’nin 20 Ocak’ta Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdiği grup toplantısı ardından Suriye yönetimi, SDG kontrolündeki bölgeye dönük operasyonlarına tepki olarak yapılan toplantının ardından bir grup PKK sempatizanı sınıra doğru yönelmişti. Çıkan arbede de bayrağımızı indirme cüretinde bulunan Koç, ardından çirkin saldırısını bayrağı tekmeleyerek sürdürmüştü.



“Örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “sınır güvenliğini ihlal etmek” iddialarıyla tutuklanan Koç için mahkeme heyeti adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmanın ise 29 Eylül tarihinde görüleceği kaydedildi.



Terörist Diyar Koç, tahliyesini böyle kutladı.



KARARA TEPKİ



Tahliye ardından sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Böyle bir saldırının gereken cezayı almadığını dile getiren vatandaşlar, “Şanlı Türk Bayrağı’na dokunanların cezası bu olmamalıydı” yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise çözüm sürecine atıfta bulunarak adalet sistemini eleştirdi.



BAYRAĞI BÖYLE İNDİRMİŞTİ



Diyar Koç adlı hain, olay günü sınır bölgesinde ihlaller gerçekleştirerek, karakol önünde bulunan Türk Bayrağı’nı böyle indirip ardından yerlerde tekmelemişti.





