Bayrakları yerden kaldırıp öpen polise plaket ve başarı belgesi

Eskişehir'de çevre yolundaki Türk bayraklarını yerden kaldıran trafik polisi Osman Özbakır'a, Vali Erdinç Yılmaz tarafından plaket ve başarı belgesi verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Özbakır, önceki gün ekip aracıyla Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde seyir halindeyken yerde Türk bayrakları olduğunu fark etti. Yoğun trafiğe rağmen yolun karşısına geçerek refüjdeki bayrakları aldı. Bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Özbakır'ın bayrakları katlayıp öptüğü görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Vali Yılmaz, Özbakır ile Eskişehir Emniyet Müdür Vekili Kadir Murat Meral ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak'ı makamında ağırladı.

“BİZİ GURURLANDIRDI”

Özbakır'ın davranışını takdir eden Yılmaz, “Osman Özbakır kardeşimiz yere düşen şanlı bayrağımızı alıyor, katlıyor, öpüyor. Bizi gururlandırdı, gerçekten mutlu olduk” dedi.

Özbakır ise bayrakları görünce hemen kaldırmak istediğini belirterek o anları şöyle anlattı:

“Çevre yolu üzerinde görevimizi ifa ettiğimiz sırada yol ortasında Türk bayraklarımızı gördük. Ekip aracımızı trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde uygun bir noktada durdurup, ivedilikle koşarak, bayraklarımızı yerden kaldırdım. Daha sonra şanlı Türk bayraklarımızı katlayarak öpüp, muhafaza altına aldım.”

Özbakır, trafik polisi olarak görevlerinin yalnızca trafik güvenliğini sağlamak olmadığını, milletin bağımsızlığının, birliğinin ve beraberliğinin simgesi olan Türk bayrağına sahip çıkmayı da görev bildiklerini ifade etti.