Popüler sosyal medya sitelerinde 'sponsorlu bağlantı' ile milyonlarca kullanıcıya erişebilen dolandırıcılar, yapay zeka araçları yardımıyla ünlü isimlerin görüntü ve sesini taklit ediyor.



'Yatırım' vaadi altında ünlü isimlere duyulan güveni suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun gerçekleştiren çeteler, geçtiğimiz aylarda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile iş insanı Güler Sabancı'nın da mağduriyet yaşamasına neden olmuştu.

ABDULLAH GÜL ŞİKAYETÇİ OLDU



Haber spikerlerini, futbolcuları, eski siyasetçileri ve iş insanlarını hedef alan çetenin son kurbanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.



Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum" ifadelerini kullandı.





ÇETE ÇÖKERTİLDİ AMA REKLAMLAR KESİLMEDİ



Mayıs ayında yapılan operasyon ile yapay zeka araçlarını kullanarak ünlü isimlerin görüntü-seslerini taklit eden ve bu yolla 500 milyon doların üzerinde vurgun gerçekleştiren çete çökertilmişti.



Dolandırıcılık faaliyetiyle elde edilen paraların Kamboçya merkezli bir kripto para hesabına gönderildiği ortaya çıkarılırken, aradan geçen yaklaşık 2 aylık sürede sosyal medyada yer alan benzer içerikler varlığını korumaya devam etti.



Söz konusu 'sahte' reklamların dolaşımda kalmayı sürdürmesi, aynı yöntemi uygulayan farklı çetelerin de varlığını koruduğu yorumlarına neden oldu.