İktidarın para basma makinesi gibi çalıştırıp sürücülere bol keseden ceza yağdırdığı yerli radar sistemi ‘Trafidar’ın kestiği cezaların geçersiz olabileceği bildirildi.

Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası teknik belgelerinin olmadığını bu nedenle cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini söyledi. Hız cezalarında AB ülkelerinde olduğu gibi fotoğrafın da olması gerektiğini belirten Yeşil, bu cihazların emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının ön inceleme yapılmadan direkt sürücülere gönderilemeyeceğini bildirdi. Yeşil, şu bilgileri verdi:

“Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Üstelik bu tür cihazların IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklığı), EMC sertifikası (Etraftaki cihazlardan etkilenmediği ya da etraftaki elektronik cihazları bozmadığı) ile yaydığı ışınların canlıları ve doğayı olumsuz etkilemediğini gösteren sertifikaları olması lazım. Bu belgeler, sertifikalar yoksa o cihazı kullanamazsınız.”

‘Hazinedeki gediğe halktan yama çıkarılmaz’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kesilen cezalara tepki gösterdi: “Memleketine veya tatile giden vatandaşlarımıza iktidar tarafından denetim mi, tuzak mı olduğu çok şüpheli olan trafik cezaları kesildi. Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı, hazinede açtığı gediklere yama yapmak için milletimize ceza yağdırmaktadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmamalıdır.”