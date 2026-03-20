Türkiye’de geleneksel bayram kutlamaları, ekonomik şartlar ve teknolojik imkanların etkisiyle köklü bir dönüşüm geçiriyor. Artan ulaşım maliyetleri sebebiyle büyükşehirlerden memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, bayramlaşma törenlerini görüntülü aramalar üzerinden gerçekleştirirken; el öperek alınan nakit harçlıkların yerini hızla dijital para transferleri alıyor.

IBAN DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle genç nesil arasında yaygınlaşan "IBAN atma" kültürü, artık aile büyükleri tarafından da kabul görüyor. Geleneksel bayman zarflarının yerini alan FAST sistemi, 500 TL gibi harçlık tutarlarının saniyeler içinde hesaplara geçmesini sağlıyor.

Aynı şekilde küçük esnaf bayram alışverişlerinde; şeker, çikolata ve tatlı satışı yaparken dahi QR kod ve POS cihazı sistemleri kullanıyor.

FİNANS SEKTÖRÜNDE BAYRAM REKABETİ

Artan işlem hacmi ve dijitalleşme, bankalar ile finansal teknoloji şirketlerini harekete geçirdi. Kurumlar, bu dönemde oluşan ekonomik hareketlilikten pay almak için şu stratejileri uyguluyor:

Ücretsiz Transfer: Bayram süresince masrafsız gönderim imkanları.

Nakit İade (Cashback): Yapılan harcamaların bir kısmının hesaba iadesi.

Genç Odaklı Kampanyalar: "Dijital harçlık" temalı özel teklifler.