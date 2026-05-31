Türkiye'de bayram tatilinin son gününde kaza haberleri sıklaştı. Osmaniye’de otoyol üzerindeki tünelde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, 19.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli içerisinde meydana geldi. Adana istikametinden Gaziantep yönüne 6 araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.