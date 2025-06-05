Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu en üst seviyeye ulaştı.
Dün saat 13.00’ten sonra 24 saatte ilçeye 50 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu.
Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu.
Öte yandan, hava sıcaklığı ise 31 dereceye kadar ulaştı.
Denetimlerle ilgili bilgi veren Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bayram süresi boyunca hava durumumuz çok iyi olacak. Deniz suyu sıcaklığımızın 22-24 derecelerde olmasını bekliyoruz. Her bütçeye uygun yeme-içme konaklama mekanları var. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 699 personel 139 araçla Bodrum'da tedbirlerimizi aldık" dedi