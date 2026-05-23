Bayram tatilini İstanbul ve çevre illerin dışında geçirmek için yola çıkan sürücüler, Sakarya geçişinde büyük bir yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nu Anadolu Otoyolu'na bağlayan Akyazı gişelerinde artan araç sayısı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dron ile havadan görüntülenirken, otoyolların İstanbul istikametinde ise trafik akışının normal seyrinde ilerlediği belirtildi.
Yollarda yaşanan bu yoğunluğun yanı sıra, bayram süresince vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Sakarya Valiliği tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde kapsamlı tedbirlerin hayata geçirildiği vurguladı.