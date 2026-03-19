AKP Osmaniye İl Başkanlığı önünde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sözcü TV'de Ekrem Açıkel ile 'İçimizden Biri' programında paylaşılan görüntülerde kadın ve erkeklerden oluşan kalabalık olduğu görüldü.

Söz konusu izdihamda, kişi başı 1500 lira verileceği iddiasının kalabalığın büyümesinde etkili olduğu öne sürüldü.

Sözcü TV'de Ekrem Açıkel, o anları şöyle anlattı:

"Gördüğünüz görüntüler Osmaniye AK Parti İl Başkanlığı. Şu hale bakar mısınız? Kadınlar, erkekler…

Bayram harçlığı dağıtılacak. İddialara göre 1500 lira. Bu haber ulaştıktan sonra insanlar Osmaniye’de koşmuş. Bir izdiham yaşanıyor. "AKP "fakirlik" kolları", görüyor musunuz?

Ne acı bir manzara. Türkiye’de ekonomi nasıl? Ülke nasıl yönetiliyor? Geleceğe dair mutlu musunuz? Mutlu musunuz?

Yarın bayram: Bayram harçlığı için, 1500 lira için gelen görüntüler. Bakar mısınız? İnsanlar birbirini eziyor. AK Parti bayram harçlığı dağıtıyor."