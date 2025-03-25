Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağışların etkili olacağı bildirilirken, sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtiliyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis oluşabileceğini, doğu kesimlerde ise buzlanma olacağına dikkat çekiyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

İllerin hava durumu ise şu şekilde:

Ankara: En yüksek 22, en düşük 10 derece

İstanbul: En yüksek 18, en düşük 12 derece

İzmir: En yüksek 24, en düşük 16 derece