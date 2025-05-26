Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Bu ikramiye 2025 yılında zamlanarak 4 Bin liraya getirilmişti.

Ekonomik koşulları en ağır şekilde yaşayan emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine yapılacak zam ihtimalinde. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal yorumladı.

'KONUŞULDUĞUNU DUYUYORUZ'

Zam iddialarına ilişkin Portakal şunları söyledi:

"En azından konuşulduğunu duyuyoruz. Böyle bir niyet varsa harekete geçelim. 4 Bin liradan bahsediyoruz. Bunun daha fazlası olması gerekiyor. Hiç unutmuyorum 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu bayram ikramiyesini 15 Bin lira yapacağım dedi. Millet gidip vermedi oy. Enteresandır."

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLUR MU?

"Asgari ücret konusunda da kafalarında ne kadar olgunlaştı bilmiyorum ama ek bir zam yapılabilir mi? Pek bir ihtimal vermiyorum ben ama çözüm süreci var. Gözleri oradan çevirmek için belki bir zam deneyebilirler."