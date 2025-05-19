Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü, kulağı Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı sorusu gündemdeki yerini sabitledi.

Bu konuda açıklamalarda bulunan Mali Müşavir Emin Yılmaz, ödeme tarihleri ve hak sahipleriyle ilgili dikkat çeken noktalara değindi.

Mali Müşavir Emin Yılmaz katıldığı televizyon programında, bayram ikramiyelerinin yıllar içindeki seyrine ve bu yılki ödeme beklentisine dair şu açıklamalarda bulundu:

"2018’den bu tarafa geleneksel olmaya başladı. Dini bayramımız olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiyeler veriliyor. Buradaki ikramiyenin ne kadar olduğunu ve kimlere verildiğini değerlendirelim.

Bakıldığı zaman 2018'de ilk defa bin lira üzerinden başlamıştı. Daha sonrasında 2021'de 1100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te ise 3 bin lira oldu.

Güncelde ise bu rakam 4 bin liraya erişmiş durumda. İki bayram üzerinden değerlendirildiği için toplamda yıllık olarak 8 bin lira emeklilerimize bayram ikramiyesi verildiğini söyleyebiliriz" dedi.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Yılmaz, geçmiş yıllara bakıldığında ödemelerin genellikle bayramdan bir hafta önce yapıldığını belirtti. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 16 Haziran Pazar gününe denk geldiğini hatırlatan Yılmaz, tahminlerine göre ödemelerin 2 Haziran Pazartesi ile 5 Haziran Perşembe tarihleri arasında yapılmasının beklendiğini ifade etti. Ödemeler, emekli tahsis numarasının son hanesine göre planlanacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Yılmaz, yalnızca emeklilerin değil, başka grupların da bayram ikramiyesinden yararlanabileceğini belirtti. Bu kapsamda;

-Yaşlılık ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

-Sürekli iş göremezlik geliri olanlar,

-Ölüm aylığı ve geliri alanlar,

-Şehit yakınları,

-Gaziler,

-Güvenlik korucuları,

-Milli sporcular,

Terör mağduru siviller ile onların dul ve yetimleri de bu haklardan faydalanabiliyor.

EMEKLİLİĞİ HAK EDİP BAŞVURU YAPMAYANLAR DİKKAT!

"Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Eğer şu anda emeklilikle ilgili mayıs ayının yani 31 Mayıs'a kadar başvurusunu, emekli tahsis başvurusunu yaptıkları takdirde çalışanlar için kastediyorum, emekliliği hak edenler için kastediyorum, onlar da Haziranda ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceğini söylemek istiyorum" dedi.