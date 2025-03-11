Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2025 bayram ikramiyesi tutarı açıklandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından, emeklilerin gözü şimdi ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağına çevrildi.

Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

2025 yılı bayram ikramiyesi tutarı 4 bin lira olarak belirlendi. AK Parti tarafından hazırlanan teklif, dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, emeklilere ödenecek ikramiye miktarı resmiyet kazanacak.

Bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş uygulamalara göre, emekli bayram ikramiyeleri genellikle Ramazan veya Kurban Bayramı'ndan yaklaşık bir hafta önce ödeniyor. Bu durumda, 2025 yılı için ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan kişilerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanıyor.