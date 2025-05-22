2025 yılı Bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin maaşlarına ek olarak Temmuz maaş artışları öncesinde yapılacak.

Türkiye'deki emekliler, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerini 2 Haziran'a kadar alacak. Ancak bu ödeme, yalnızca sağ olan emeklilere yapılacak. Hayatını kaybeden emeklilerin dul eş ve çocuklarına ise maaşlardan aldıkları hisse oranında ödeme yapılacak.

Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında, bu bayram ikramiyelerinin ödenme biçimlerini detaylı şekilde ele alarak, dul ve yetimlerin alacakları oranların nasıl belirlendiğini ayrıntılı şekilde açıklamıştır.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA İKRAMİYE

Hayatını kaybeden emeklilerin hak sahiplerine yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşlarından aldıkları hisseye göre hesaplanacak. Örneğin, %12.5 oranında maaş alan bir yetim çocuk 500 TL, %50 hisse sahibi bir hak sahibi ise 2.000 TL bayram ikramiyesi alacak. Bu düzenleme, emekli maaşlarının paylaşım oranlarına göre ödeme yapılmasına olanak tanıyacak.