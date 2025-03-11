Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ilk başladığı 2018'den beri enflasyon oranında artması durumunda ne kadar olacağını hesapladı.

Aydemir, 2018'de 1.000’er lira olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilmeye başlanan emekli ikramiyesinin her yıl enflasyon oranında artırılması halinde bu yıl 9.392 lira olması gerektiğini belirtti.

Aydemir’in paylaşımında emekli bayram ikramiyelerindeki artış şu şekilde görüldü:

“İkramiye TÜİK enflasyonuna göre bile artsaydı bu yıl 9.392 TL olmalıydı. Düşük açıklanan enflasyon oranına göre yapılacak düzeltmenin bile yarısından az açıklandı ikramiye. İkramiye mi dedim ben?

BAYRAM İKRMİYESİNİN ASGARİ ÜCRETE ORANI

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Emekli bayram ikramiyesi nasıl eridi?” başlıklı çalışmasında, 2018'den beri asgari ücrete karşı oranın korunması durumunda emekli bayram ikramiyesinin 13 bin 793 lira olması gerektiğini hesapladı.

DİSK’in hesaplaması şu şekilde oldu:

“Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi AKP grubu tarafından Meclise sunuldu.

İkramiye sadece 1000 TL (yüzde 33) arttı. Oysa emekli bayram ikramiyesinin en az 13 bin 793 TL olması gerekiyordu. Çünkü emekli bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine karşılık geliyordu. Bu oranın korunması için ikramiyenin 13 bin 793 TL olması lazım. İkramiye 2025'te 4 bin TL olunca asgari ücretin yüzde 18’ine geriledi. Emeklinin iki bayramda toplam ikramiye kaybı 19 bin 586 TL oldu.”