Remzi SEMERCiOĞLU/KORKUSUZ

Düşük maaşlarla çile dolduran milyonlarca emekli, ikramiye zammına kilitlendi. Ancak iktidar kulislerinden sızan bilgiler, hiç de iç açıcı değil.

Buna göre Çalışma Bakanlığı, 3 bin liralık bayram ikramiyesinin yüzde 50 zamla 4 bin 500’e çıkarılmasını istedi.

Yaklaşık 16 milyon emekli için 23.8 milyar tutan meblağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e fazla geldi.

Bunun üzerine ikramiyenin maaş zammı kadar artacağı öne sürüldü. Yüzde 15,75 yuvarlanarak ikramiyeye 500 lira zam yapılacağı konuşuluyor.