Samsun’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurbanlık kesimi sırasında kazara kendini yaralayan vatandaşlar, hastanelerin yolunu tuttu.
Bayram sabahı kent genelinde belirlenen kesim alanlarında kurban kesimi başladı. Ancak kurbanını kendi kesmek isteyen bazı kişiler, bıçakla dikkatsiz şekilde çalışınca çeşitli yerlerinden yaralandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran vatandaşların el, kol ve bacak bölgelerinden yaralandıkları öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.