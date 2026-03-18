Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür paylaşımların kişisel verileri ele geçirmek amacı taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, vatandaşları hedef alan bu girişimlere karşı gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, sosyal yardımlar ve hizmetlere ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşları asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

