AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında 2 Hizbullah infazcısının da bulunduğu 10 hükümlüyle ilgili özel af kararını imzaladı.

Bazıları “Kocama hali”, bazıları da “Sürekli hastalık hali” gerekçesiyle tahliye kararı verilen bu isimlerden ikisi Hizbullah terör örgütünün domuz bağlı infazlarında yer almış isimler. 55 yaşındaki Şeyhmus Alpsoy, kaçırılıp işkenceli sorgulardan geçirilerek domuz bağıyla öldürülen örgütün infazcıları arasında yer alıyordu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara Etimesgut’ta bir evin bodrum katında işkenceyle sorgulanıp öldürülen 3 kişinin cesetlerini gömen Şeyhmus Alpsoy, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun Beykoz Kavacık Villalarında öldürülmesinden sonra bu evde ele geçen dokümanlarda örgüt sorgucusu olduğu ortaya çıkınca babası Mehmet Emin Alpsoy ile birlikte yakalandı. Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel’in yürüttüğü soruşturma kapsamında baba-oğul kaçırılıp öldürüldükten sonra üzerine beton döktükleri cesetlerin yerlerini gösterdi. Cesetler kazı sonrası çıkarılırken, Şeyhmus ve Mehmet Emin Alpsoy, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ÖZEL AFLA SERBEST

Baba-oğul pişmanlık yasasından yararlanmak için mahkemeye başvurdu ancak samimi olmadıkları gerekçesiyle bu istekleri kabul edilmedi. Şeyhmus Alpsoy’un, sığınak kazan, kaçırılan kişilerin cesetlerini bodrum katlarına gömerek üzerine beton döken babası Mehmet Emin Alpsoy’un da 2023 yılında yine Erdoğan tarafından ‘kocama hali’ gerekçesiyle 71 yaşında tahliye edildi.

MAYDONOZCU DA SERBEST

Erdoğan’ın dün imzaladığı özel af kararında dikkat çeken bir diğer isim de Hamit Çöklü. Batman nüfusuna kayıtlı 67 yaşındaki Hamit Çöklü de terör örgütü Hizbullah’ın sorgu-infaz biriminde yer alıyordu. Örgüt içinde ‘Maydonozcu’ kod adıyla bilinen Çöklü, Hizbullah’ın Mersin-Tarsus başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde kaçırılıp sığınaklara hapsedilen kişilerin işkenceli sorgulardan geçirilerek öldürülmesinden sorumlu tutularak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Hizbullah’ın vahşetleri

- 1979 yılında Hüseyin Velioğlu tarafından Batman’da kuruldu.

- Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da gerçekleştirilen satırlı ve silahlı eylemlerin sorumlusu olarak Hizbullah gösterildi.

- Diyarbakır’da 23 kişi Takarov marka silahla arkadan sıkılan tek kurşunla katledildi.

- Batman’da 1994 yılında HEP (Halkın Emek Partisi) Milletvekili Mehmet Sincar da Hizbullah üyeleri tarafından öldürüldü.

- 1992 yılında 2000’e Doğru Dergisi’nin Diyarbakır Temsilcisi Halit Güngen infaz edildi.

- Hizbullah’ın domuz bağı adı verilen işkence yöntemiyle işlediği cinayetler ise 1990’ların sonunda ortaya çıktı. Kaçırılan kişilere, domuz bağlı yöntemle günlerce işkence yapıldı ve ve bu vahşet kameraya alındı.

- 38 gün işkence yapılan Kuriş’in cesedi 555 gün sonra Konya’da bir evin bodrumuna gümülü halde bulundu.

- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve beş koruma polisi yine Hizbullah tarafından 2001 yılında öldürüldü.

Yazar Konca Kuriş’i öldürmekten yargılandı

Yargılanmasına 2000 yılında Adana 2 No’lu DGM tarafından başlanan ve terör örgütünün sığnakçıları arasında gösterilen Hamit Çöklü; İslamcı feminist yazar Konca Kuriş ve kapatılan HEP’in milletvekili Mehmet Sincar’ın da aralarında bulunduğu 24 kişiyi öldürme, 10 kişiyi de kaçırma iddiasıyla yargılanmıştı. Hizbullah’ın öldürdüğü isimlerin cesetlerini taşıyan kamyonu kullandığı gerekçesiyle hüküm giyen Şehmus Alpsoy da “Anayasayı cebren değiştirmeye teşebbüs etmek” suçuyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

YANDAŞ MÜTEAHHİDE BAYRAM İKRAMİYESİ

Milyonlarca emekli, dul ve yetimin bayram ikramiyesine sadece bin lira zam yapan iktidar metro, hızlı tren, demiryolu ile gemi inşaat ve onarım gibi büyük işlerin verildiği müteahhitlere bayram sabahı milyarlık vergi indirimi yaptı. Vergi indiriminden 3 ay önce 75 milyar liralık Delice-Çorum arasındaki hızlı tren hattı ihalesini kazanan Yapı Merkezi-YSE Yapı (Çelikler Holding) ortaklığı da dahil çok sayıda büyük müteahhitlik firması yararlanacak.

Resmi Gazet’ede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre demiryolu hattı, tramvay, monoray, finiküler, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri inşaat ve onarım işleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinin hem Gelir Vergisi hem de Kurumlar Vergisi yüzde 5’ten yüzde 1’e düşürüldü. Diğer işleri yapan müteahhitlerin vergisi yüzde 5 olarak kaldı.

KASALARI DOLACAK

Bu kapsamda, bu tür büyük ihaleleri aldıktan sonra devlet tarafından müteahhitlere yapılan hakediş ödemelerinden yüzde 5 yerine sadece yüzde 1 vergi kesintisi yapılacak. Böylece müteahhitlerin kasasına devletin bütçesinden daha fazla para akacak. Müteahhitlere sağlanan indirimli vergi avantajının uygulaması nisan ayı başından itibaren ödenecek istihkak bedelleri üzerinden uygulanacak. Vergi indiriminin, son dönemde döviz kurunda yaşanan artıştan müteahhitleri korumak ve ithalat kaynaklı ek yükün devlet tarafından üstlenilmesi amacıyla yapıldığı ifade ediliyor. Müteahhitlere hakediş üzerinden yapılan vergi kesintisi oranı en son 2021 yılında yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltilmişti.

İşi aldı vergi indirimi geldi

İktidar vergi indirimi sağladığı metro, hızlı tren ve gemi inşa gibi büyük işleri İhale Kanununun 21-b yöntemiyle belirli firmaları davet ederek veriyor. En son Delice-Çorum hızlı tren hattı bu yöntemle ihale edilmiş, ihalenin adrese teslim olarak yapılacağı ihaleden önce CHP’li milletvekilleri tarafından ilan edilmiş ve beklendiği gibi ismi geçen firmalar ihaleyi almıştı. Vergi indiriminden bu işi yapacak olan Yapı Merkezi-YSE Yapı (Çelikler Holding) ortaklığı da yararlanacak.

Bu şirketler yararlanacak

Vergi indiriminden yararlanacak isimler arasında Rönesans da bulunuyor. ‘Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’ inşaatı Rönesans tarafından gerçekleştiriliyor. Ankara-İzmir hızlı tren projesi de 2 milyar 163 milyon Euro’ya ERG İnşaat’a verilmiş ve ‘usulsüzlük’, ‘hukuka aykırılık’ gerekçeleri ile ihalesine itiraz edilmişti. Öte yandan temeli 2012’de atılan, Çelikler ve Kalyon Holding’in yüklenicisi olduğu Bursa ile Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi ise hâlâ tamamlanmadı.