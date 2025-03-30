Eskiden bayram öncesinde vatandaş giyim mağazalarına koşarken ekonomik krizle gelinen noktada ikinci el kıyafet pazarları doldu taştı.

Bursa’da kurulan Türkiye’nin en büyük ikinci el hurda pazarına bayram öncesi vatandaşlar akın etti. 24 saat boyunca açık olan pazarda, ziyaretçiler ikinci el kıyafet, hırdavat, antika eşya ve beyaz eşya gibi birçok ürün satın alabiliyor.

Pazarda konuşan vatandaş Emre Özbey, “Biz hırdavat almak için geldik. Dışarıda 50 bin, hatta 100 bin liraya satılan makine parçalarını burada çok daha uygun fiyatlara bulabiliyoruz” dedi.