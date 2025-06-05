Altın piyasasında durgunluk devam ediyor. ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler ve küresel çapta devam eden siyasi ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtı. Spot altının ons fiyatı 3.362,91 dolarda sabitlenirken, gram altın bayram öncesi son işlem gününde 4.250 liraya yükseldi.

Yatırımcılar gözlerini, ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine çevirmiş durumda. Bu verinin, Fed’in faiz politikalarına dair ipuçları taşıması bekleniyor. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,1’lik sınırlı düşüşle 3.396,60 dolara geriledi.

Türkiye’de ise gram altın fiyatı ons altındaki yatay seyre rağmen yüzde 0,3 oranında değer kazanarak 4.250 liraya ulaştı. Kurda yaşanan dalgalanma ve iç piyasadaki taleple birlikte gram altında sınırlı bir yükseliş gözlemlendi.

BEKLE GÖR MODU DEVAM EDİYOR

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, altının şimdilik ‘bekle-gör’ modunda olduğunu belirterek, “Piyasalar Trump’ın ticaret politikalarına yönelik açıklamalarını dikkatle izliyor. Altın güçlü bir destek bulmuş gibi görünse de, haftalık zirveleri aşmakta isteksiz” değerlendirmesinde bulundu.