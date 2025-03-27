Kayseri'de yönetimi CHP’de olan Pınarbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi çarşı, pazarda denetimlerini sıklaştırdı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Belediye Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde tarihi geçmiş yüzlerce ürün tespit edildi. Bu ürünlerin halen raflarda satışa sunulması ise tepki topladı. Yapılan denetimler sonrası tarihi geçmiş, uygunsuz olarak satışa sunulan ürünlere el koyuldu. Belediyenin toplanan ürünleri imha edeceği öğrenildi.

“MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında tarihi geçmiş yüzlerce ürün tespit edilerek el konulduğunu açıklayan Develi Belediye Başkanı Deniz Yağan, ‘Raflarda sessizce bekleyen bu ürünler, belki bir çocuğun kahvaltı masasına, belki bir ailenin sofrasına koyulacaktı. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan hiçbir kişi veya işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları belediyemize bildirmeleri büyük önem taşımaktadır’ dedi.