TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının ilk dört ayında enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak belirlendi. Bu durum, emekliler için maaş artışı beklentilerini artırdı. Özellikle, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan verilerle birlikte emekli maaşlarında Temmuz ayında yüzde 16-17 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Bu beklenti, bankalar arasında promosyon rekabetini kızıştırıyor.

PROMOSYON TUTARLARI ARTIYOR

Bankalar, emeklilere sundukları promosyon tutarlarını maaş aralıklarına göre farklı şekilde belirliyor. Kampanyalar, 12 bin TL’den başlayıp, bazı ek avantajlarla birlikte 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Örneğin, bazı bankalar fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve mobil bankacılık gibi ek koşullarla promosyon tutarını artırarak emeklilere cazip teklifler sunuyor.

BAŞVURU VE ÖDEME KOŞULLARI

Emekliler, promosyon başvurularını bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından, internet bankacılığı kanallarından, ATM’lerden veya SMS ile gerçekleştirebiliyor. Başvuru yapabilmek için, 3 yıl boyunca maaşın belirtilen bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Bu şartı yerine getiren emekliler, belirlenen promosyonu alabiliyor.

BANKA DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Emekliler, maaş promosyonu süresi dolmadan banka değiştirmek istediklerinde cayma bedeli ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Ancak, promosyonun tamamı geri alınmaz yalnızca kalan taahhüt süresine göre bir hesaplama yapılır.

Örneğin, 7.200 TL promosyon almış bir emekli, 36 ay süresince bu promosyonu kullanma taahhüdünde bulunmuşsa, 12 ayı kullandıktan sonra 24 ay süresinin bedelini cayma bedeli olarak öder. Bu durumda hesaplama şu şekilde olur: (7.200 / 36) × 24 = 4.800 TL.

GÜNCEL BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Farklı bankalar, emekli maaş promosyonu tutarlarını ve ek avantajları değişen oranlarla sunuyor. İşte bazı bankaların promosyon teklifleri:

Akbank: 15.000 TL promosyon + 2.500 TL chip-para, toplam 17.500 TL.

Yapı Kredi: 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon. 15.000 TL doğrudan nakit, 2.500 TL fatura talimatı ödülü, 2.000 TL kredi kartı harcaması, 500 TL mobil giriş ödülü ve 5.000 TL ek ödül.

Vakıf Katılım: 17.000 TL’ye kadar promosyon.

İş Bankası: 15.000 TL nakit promosyon + 6.000 TL MaxiPuan ile toplamda 21.000 TL.

QNB Finansbank: 15.000 TL promosyon + CardFinans ile 1.200 TL, toplamda 16.200 TL.

Vakıfbank: 12.000 TL promosyon + 15.000 TL alışveriş bonusu ile 27.000 TL.

ING Bank: 15.000 TL promosyon + 10.000 TL’ye varan ek ödemeler ile toplamda 25.000 TL.

Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halkbank: 12.000 TL'ye kadar promosyon.

Albaraka Türk ve DenizBank: 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar promosyon.

TEB: 21.000 TL’ye varan promosyon seçenekleri.

BANKALAR ARASI REKABET KIZIŞTI

Emeklilere sunulan bu promosyonlar, bankalar arasındaki rekabeti artırıyor ve emeklilere daha fazla avantaj sağlıyor. Temmuz ayı maaş artışı öncesi bankaların sunduğu cazip teklifler, emeklilerin hem maddi hem de hizmet anlamında fayda sağlamalarını mümkün kılıyor.