Uygun fiyatlı et teminiyle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir seçenek olan Et ve Süt Kurumu (ESK), kıyma fiyatlarını artırdı. Kurumun kendi mağazalarında kıymanın kilogram fiyatı 320 TL'den 335 TL'ye çıktı.
ESK'nın piyasayı düşürmek için ucuz et sağladığı Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde bu rakam 410 TL'den 430 TL’ye yükseldi.
RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Zamların bayram öncesine denk gelmesi, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları daha da zorladı. Tüketiciler, kararın yeniden gözden geçirilmesini isterken ESK'dan resmi bir açıklama gelmedi.