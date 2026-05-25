Kaza, 23 Mayıs’ta Karadeniz Sahil Yolu Giresun Liman Kavşağı’nda meydana geldi. Musa Uzun (59) yönetimindeki 55 K 4065 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız idaresindeki 34 PMS 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, öndeki akrabası Ferhat Yıldız’ın kullandığı 34 PNM 09 plakalı araca, o da Köksal Yusuf Halil’in yönetimindeki başka bir TIR’a çarptı.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız (45), eşi Melek Yıldız (40) ile çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) yaşamını yitirdi. Kazada Musa Uzun, Ferhat Yıldız, Rana Meltem Yıldız (20), Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri sürerken, ailenin büyük kızı Rana Meltem Yıldız’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Kazanın güvenlik kamerasına da yansıdığı öğrenildi. İstanbul’dan Trabzon’daki memleketlerine Kurban Bayramı tatili için yola çıktıkları belirtilen aileden geriye sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kaldı.

Melek Yıldız’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görüntüleyerek “Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar” notuyla yaptığı paylaşım ile iki ay önce ikizlerinden Hamza’yı öperken çekilen fotoğrafına yazdığı “Ölümden korkmuyorum aslında korktuğum tek şey onun ‘anne’ diye seslendiğinde o sesi bulamaması” sözleri yürek burktu.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Musa Uzun, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden aile fertleri için Trabzon’un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazede konuşan Arsin Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, ailenin ata toprağının burası olduğunu belirterek, “İstanbul’da yaşıyorlardı, bayram arifesinde ziyaret için yola çıkmışlardı.

Giresun’da talihsiz bir kaza oldu, 5 canımızı kaybettik. Anlatılması çok zor” dedi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, çiftin büyük kızının bel kırığı nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ancak durumunun stabil olduğunu ifade etti. Yıldız ailesinin cenazeleri,