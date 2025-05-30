2025 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, artan alışveriş ve hazırlık masrafları karşısında nakit ihtiyacını karşılamak için banka kredilerine yöneldi.

Özellikle kısa vadeli ve düşük tutarlı ihtiyaç kredilerine başvurularda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Ancak kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarlarını bilmek, maliyet açısından büyük önem taşıyor.

Bankalar, çeşitli kampanyalarla kredi seçeneklerini müşterilerine sunarken, faiz oranları ve geri ödeme tutarları kurumdan kuruma ciddi şekilde değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı bankalar, kredi tahsis ücreti ve sigorta gibi ek masraflar da talep edebiliyor.

Aşağıda, 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları yer alıyor:

BANKA BANKA KREDİ DETAYLARI (12 AY VADE, 50 BİN TL)

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 4.700 TL

Toplam Geri Ödeme: 56.400 TL

TEB / CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 5.560 TL

Toplam Geri Ödeme: 67.013 TL

Albaraka Türk (Kâr Payı)

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 5.499 TL

Toplam Geri Ödeme: 66.319 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 5.659 TL

Toplam Geri Ödeme: 68.201 TL

ING

Faiz Oranı: %4,24

Aylık Taksit: 5.805 TL

Toplam Geri Ödeme: 69.951 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 5.911 TL

Toplam Geri Ödeme: 71.259 TL

Akbank

Faiz Oranı: %4,63

Aylık Taksit: 5.970 TL

Toplam Geri Ödeme: 71.928 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %4,69

Aylık Taksit: 5.996 TL

Toplam Geri Ödeme: 71.947 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,70

Aylık Taksit: 6.000 TL

Toplam Geri Ödeme: 72.286 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 6.124 TL

Toplam Geri Ödeme: 73.777 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 6.124 TL

Toplam Geri Ödeme: 73.777 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 6.237 TL

Toplam Geri Ödeme: 75.126 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %5,64

Aylık Taksit: 6.407 TL

Toplam Geri Ödeme: 77.171 TL

KREDİ KARARI ÖNCESİ DETAYLI KARŞILAŞTIRMA ŞART

Kurban Bayramı öncesi kredi çekmeyi düşünen tüketiciler için faiz oranları kadar toplam geri ödeme tutarları da dikkate alınmalı.

Bankalar arasındaki fark, uzun vadede tüketicinin cebinden çıkacak parayı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce detaylı bir karşılaştırma yapılması ve varsa ek masrafların da hesaba katılması büyük önem taşıyor.