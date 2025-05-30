2025 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, artan alışveriş ve hazırlık masrafları karşısında nakit ihtiyacını karşılamak için banka kredilerine yöneldi.
Özellikle kısa vadeli ve düşük tutarlı ihtiyaç kredilerine başvurularda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Ancak kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarlarını bilmek, maliyet açısından büyük önem taşıyor.
Bankalar, çeşitli kampanyalarla kredi seçeneklerini müşterilerine sunarken, faiz oranları ve geri ödeme tutarları kurumdan kuruma ciddi şekilde değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı bankalar, kredi tahsis ücreti ve sigorta gibi ek masraflar da talep edebiliyor.
Aşağıda, 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları yer alıyor:
BANKA BANKA KREDİ DETAYLARI (12 AY VADE, 50 BİN TL)
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 4.700 TL
Toplam Geri Ödeme: 56.400 TL
TEB / CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.560 TL
Toplam Geri Ödeme: 67.013 TL
Albaraka Türk (Kâr Payı)
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 5.499 TL
Toplam Geri Ödeme: 66.319 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 5.659 TL
Toplam Geri Ödeme: 68.201 TL
ING
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 5.805 TL
Toplam Geri Ödeme: 69.951 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.911 TL
Toplam Geri Ödeme: 71.259 TL
Akbank
Faiz Oranı: %4,63
Aylık Taksit: 5.970 TL
Toplam Geri Ödeme: 71.928 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %4,69
Aylık Taksit: 5.996 TL
Toplam Geri Ödeme: 71.947 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,70
Aylık Taksit: 6.000 TL
Toplam Geri Ödeme: 72.286 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 6.124 TL
Toplam Geri Ödeme: 73.777 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 6.124 TL
Toplam Geri Ödeme: 73.777 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 6.237 TL
Toplam Geri Ödeme: 75.126 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %5,64
Aylık Taksit: 6.407 TL
Toplam Geri Ödeme: 77.171 TL
KREDİ KARARI ÖNCESİ DETAYLI KARŞILAŞTIRMA ŞART
Kurban Bayramı öncesi kredi çekmeyi düşünen tüketiciler için faiz oranları kadar toplam geri ödeme tutarları da dikkate alınmalı.
Bankalar arasındaki fark, uzun vadede tüketicinin cebinden çıkacak parayı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce detaylı bir karşılaştırma yapılması ve varsa ek masrafların da hesaba katılması büyük önem taşıyor.