Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerine yoğun talep gelirken, çok sayıda firma sefer sayısını maksimuma çıkardı.





İlk kez eylül ayında başlatılan uygulama ile en çok kullanılan otobüs güzergahlarından İstanbul ve İzmir arasındaki seferler 'ekspres' hale getirilirken, yetkililerden bayram öncesi mağduriyet yaşanmaması için peş peşe uyarılar geldi.

OTOBÜSLER İKİ ŞEHİRDE DURMAYACAK



Normal şartlar altında yıllardır İstanbul-İzmir rotasında sefer düzenleyen otobüsler, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde durarak yolcu indirme ya da yolcu alma hizmeti veriyor. Ekspres hizmette ise yolcuların daha kısa sürede varış noktalarına ulaşmaları hedeflenirken, yolcu alma-bırakma noktaları yalnızca kalkış ve varış noktalarıyla kısıtlanacak.

O ŞEHİRLER İÇİN BİLET BULMAK ÇOK ZOR



Firmalar, söz konusu güzergahta hizmet veren otobüslerinin büyük bölümünü 'ekspres' sefer için ayırırken, Balıkesir ve Manisa şehirlerinde duracak seferlerin sayısını ise oldukça kısıtlı tuttu. Bu nedenle bayram öncesi artan yoğun talep, iki şehre ziyaret gerçekleştirmek isteyen yolcuların mağduriyet yaşamasına neden olurken, bilet bulmakta sıkıntı yaşayan yolcular firmalara isyan etti.



Firmaların uyguladığı güzergahlara göre İstanbul Esenler'den hareket eden otobüsler sırasıyla, Alibeyköy, Dudullu, Bursa, Susurluk- Konakoğlu Dinlenme Tesisi'nde mola vermekte ve bir daha İzmir'deki varış noktasına kadar durmamakta.









