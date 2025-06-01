Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul’un alışveriş noktalarından Eminönü’nde beklenen hareketlilik görülmedi.

Tezgahlar boş kalırken, alışveriş yapanların büyük bölümünü yabancı turistlerin oluşturduğu dikkat çekti. Türk vatandaşlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle alışverişe çıkamadıklarını ifade etti. Ekonomik koşulların bayram alışverişini olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, gıda ve temel tüketim ürünlerine gelen zamların ardından yalnızca vitrinlere bakarak dönmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

'SADECE DÜŞÜNÜYORUZ'

Gülşah isimli bir vatandaş, fiyatların el yaktığını belirterek, “Eğer imkanlar, maddiyat el verirse alışveriş yapmayı düşünüyorum. Sadece düşünüyorum, icraatta bir şey yok. Fiyatlar içler acısı. Hiçbir şey alamıyoruz ama düşünüyoruz. Sadece bakıp gidiyoruz. Her yer müzelik olmuş, her şey bakımlık. Eşyaları bırak, insanlar bile öyle olmuş. Merhamet kalmamış, hiçbir şey yok” dedi.

'SADECE LOKUM VE TÜRK KAHVESİ'

Bayram alışverişi için Eminönü’ne gelen Şemsi Aydoğan ise “Her şey çok pahalı. Sadece lokum ve Türk kahvesi alabildim. İnşallah herkesin alışveriş yapma imkânı olur. Hayat çok pahalı, fiyatlar çok yüksek. Keşke herkes alabilse kahvesini, kahvaltılığını, lokumunu... Ama maalesef çok az kişi alabiliyor” sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

'EMEKLİ MAAŞIYLA NE YAPILABİLİR?'

İlhami Yılmaz da fiyatların geldiği noktayı şöyle değerlendirdi: “Vallahi bayram alışverişini yapamadık. Yapacak imkanımız yok. Fiyatlar çok pahalı. Lokumun fiyatı 500 liraya çıkmış. Aldığımız emekli maaşıyla ne yapacağız? Kurbanlığa zaten yanaşamıyoruz. Kurbanlık 30-40 bin lira. Bir hisseye bile yanaşamıyoruz. Ne yapalım? Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz.”

KURUYEMİŞLER CEP YAKIYOR

Kadir isimli bir başka emekli yurttaş da, “16 bin lira olan emekli maaşıyla ne alabilirsin bayramda? Şuradan çerez dahi alamazsın. İki çeşit al, bir milyon (bin lira) tutar. Bir kilo kuruyemiş 700-800 lira. Ne yapacağız ki? Sadece bakıyoruz. Şuradan 250 gram bir şey alabildim” diyerek bayram öncesi alışveriş yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.