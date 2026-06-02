Bayram arasının ardından yeniden görülmeye başlanan İBB ana davasında bugün oldukça hareketli saatler yaşandı. Mahkeme salonundaki son gelişmeleri aktaran muhabir Sezin Ceren Övüç, iddianamenin giderek çöktüğü bir süreçle karşı karşıya kalındığını belirtti. Bayram tatili ve ardından çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası gözlerin çevrildiği tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunda sessizliğini bozdu.

İMAMOĞLU: "RUHUMUZ KUVAY-I MİLLİYE RUHUDUR, EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATACAĞIZ"

Sabah saatlerinde resmi olarak söz almayan İBB Başkanı İmamoğlu, duruşma salonuna getirildiği esnada izleyici kısmına dönerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kararlı ve güçlü duruş vurgusu yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesinden çok daha güçlüyüz. Çok yakında çok daha güzel günler gelecek. Tarihin görmediği en cesur kardeşlik duygusunu bana yaşatan Genel Başkanım Özgür Özel'e ve Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Büyük bir hukuksuzluğun yaşandığı bu davada mücadele veren masum arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma, yol arkadaşlarıma ve bürokratlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin dağ gibi yanındayım. Kimsenin masumiyetine laf söyletmem, söyleyene de en dik duruşu ben gösteririm."

Konuşmasında birlik ve değişim mesajı veren İmamoğlu, "Ruhumuz Kuvay-ı Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. Çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız; herkes hazır olsun. En büyük coşkuyla büyüyerek tarihin en büyük yürüyüşünü, tarihin en büyük hareketini başlatacağız" diyerek partideki gerilim ve mahkeme sürecinin ardından ilk kez net bir duruş sergiledi.