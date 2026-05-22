Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı süresince Marmara Bölgesi’nin yağışlı hava dalgasının etkisi altında kalacağını duyurdu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini hissettirecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

BAYRAM SÜRESİNCE GÜN GÜN HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre, bayram öncesi ve bayram günlerinde Marmara Bölgesi'nde beklenen hava durumu şu şekilde şekillenecek:

Hafta Sonu ve Pazartesi: Bölge genelinde hafta sonu yağışlı geçecek. Pazartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Arife Günü (Salı): Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Bayramın 1. Günü (Çarşamba): Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Bayramın 2. ve 3. Günü (Perşembe - Cuma): Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bayramın 4. Günü (Cumartesi): Trakya’nın batısı (Edirne ve Kırklareli) hariç, bölgenin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Megakent İstanbul'da bayram süresince termometrelerin kaydedeceği en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şu şekilde tahmin ediliyor:

Salı: 14 - 16 / 23 - 25 derece

Çarşamba: 13 - 15 / 20 - 22 derece

Perşembe: 15 - 17 / 19 - 21 derece

Cuma: 14 - 16 / 18 - 20 derece

Cumartesi: 13 - 15 / 18 - 20 derece